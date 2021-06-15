Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu - Son Dakika

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 49 yaşındaki bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı, mahalleli kanlar içinde buldu ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 49 yaşındaki bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu. Olay, ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Çilektepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye silah sesi üzerine sokağa inen mahalle sakinleri 49 yaşındaki komşuları Erdal Gültekin'i yerde kanlar içerisinde buldu. Mahalle sakinleri durumu 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri evli ve 3 çocuk babası Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gültekin'in yanında av tüfeği bulunurken, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi içerisine alırken, savcının incelemesinin ardından Gültekin'in cansız bedeni otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika

Umut Meraş konusuyla ilgili Caner'in savunması, sosyal medyada espri konusu oldu

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil

"Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım

Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı

Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak

Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi

Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?

Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum