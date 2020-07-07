Mahalleli karantinanın bitişini oynayarak kutladı - Son Dakika

Mahalleli karantinanın bitişini oynayarak kutladı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalle sakinleri birden fazla korona virüs (Covid19) vak'asının görülmesinden dolayı uygulanan 21 günlük karantinadan oyun havası oynayarak çıktılar.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalle sakinleri birden fazla korona virüs (Covid19) vak'asının görülmesinden dolayı uygulanan 21 günlük karantinadan oyun havası oynayarak çıktılar.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birden fazla pozitifli vak'anın görüldüğü İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi Beşgöz Sokak ve buraya çıkan tüm yollarda uygulanan 21 günlük karantina süresi sona erdi. Mahalle sakinleri, cadde ve sokaklara giriş ve çıkışları engellemek amacıyla konulan bariyerlerin önüne gelerek karantinanın bitişini oyun havası oynayarak kutladı. Saatler 24.00'ı gösterdikten sonra karantinanın kalkması ile birlikte araçları konvoy yaptığı belirlenen mahalle sakinleri ilçede tur attı.
'14 günlük karantina süresi uzatılmıştı'
Birden fazla pozitifli vakanın görülmesinden dolayı 27 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'e kadar uygulanacak olan karantina süresinin giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 07 Temmuz 2020 saat 24.00'e kadar uzatılmıştı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:04 Kaynak: İHA
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