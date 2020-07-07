- Mahalleli karantinanın bitişini oynayarak kutladı - Son Dakika

- Mahalleli karantinanın bitişini oynayarak kutladı

- Mahalleli karantinanın bitişini oynayarak kutladı Pozitif vakaların bulunduğu mahallede 21 günlük karantina sona erdi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalle sakinleri birden fazla korona virüs (Covid19) vakasının görülmesinden dolayı uygulanan 21 günlük karantinadan oyun havası...

- Mahalleli karantinanın bitişini oynayarak kutladı

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Pozitif vakaların bulunduğu mahallede 21 günlük karantina sona erdi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalle sakinleri birden fazla korona virüs (Covid19) vakasının görülmesinden dolayı uygulanan 21 günlük karantinadan oyun havası oynayarak çıktılar.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birden fazla pozitifli vakanın görüldüğü İsmetpaşa Mahallesi Çağlayan Caddesi Beşgöz Sokak ve buraya çıkan tüm yollarda uygulanan 21 günlük karantina süresi sona erdi. Mahalle sakinleri, cadde ve sokaklara giriş ve çıkışları engellemek amacıyla konulan bariyerlerin önüne gelerek karantinanın bitişini oyun havası oynayarak kutladı. Saatler 24.00'ı gösterdikten sonra karantinanın kalkması ile birlikte araçları konvoy yaptığı belirlenen mahalle sakinleri ilçede tur attı.

'14 günlük karantina süresi uzatılmıştı'

Birden fazla pozitifli vakanın görülmesinden dolayı 27 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'e kadar uygulanacak olan karantina süresinin giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 07 Temmuz 2020 saat 24.00'e kadar uzatılmıştı.

Safranbolu, Karabük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Mahalleli karantinanın bitişini oynayarak kutladı - Son Dakika
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