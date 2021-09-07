Mahalleli rahatsız olmasın diye 3 yıldır baraj kenarında zurna çalıyor - Son Dakika

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşadığı mahallede komşularının sesten rahatsız olmasını istemeyen Mehmet Çevik, zurna çalmak için 3 yıldır baraj kenarında gidiyor.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Mehmet Çevik (45), çocukluk hayali ve düğünlerin vazgeçilmezi olan zurnayı çalmak için yürüyerek evine yaklaşık 2 kilometrelik mesafede bulunan Alibey Barajı'nın kıyısına gidiyor. Hobi olarak zurna çalmaya başlayan Çevik daha sonra eğitimini aldı. Çevik, 3 yıl önce taşındığı mahallede komşularının rahatsız olmaması için her fırsatta, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan olan Alibey Barajı'nın kıyısına gidiyor.

Çevik, "1975 yılında Malatya ili Hekimhan ilçesi Güvenç köyünde doğdum, İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldim zurna çalmaya hevesim vardı. İstanbul'a geldikten sonra bir tekstilde kesimhaneye girdim ve mesleğimi edindim. 20 sene kadar Gaziosmanpaşa'da oturduktan sonra Gazi mahallesine taşındım. Buradaki bir zurna ustasından ders aldıktan sonra ise mahalledeki komşularım rahatsız olmasınlar diye, önce tepedeki yeşil alanda zurna çalmaya başladım. Daha sonrada piknik yapmaya gelen vatandaşları rahatsız etmemek için baraj kıyısına inmeye başladım. 3 yıldır da buraya geliyorum balık tutan vatandaşlar da çok beğeniyorlar. Oturup dinleyenler oluyor ben de hem kafa dinliyorum hem de onlara zurna çalıyorum" diye konuştu.

(Hasan Tik/İHA)