Son Dakika › Güncel › Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı - Son Dakika
Mahalleli sokağa çıkma kısıtlamalarında komşularını unutmadı
6 saat önce
Denizli'nin Çal ilçesinde bir mahallede durumu iyi olan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamalarında maddi durumu kötü olan komşularına yaklaşık 6 bin ücretsiz ekmek dağıttı.
Denizli'nin Çal ilçesinde bir mahallede durumu iyi olan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamalarında maddi durumu kötü olan komşularına yaklaşık 6 bin ücretsiz ekmek dağıttı.
Çal ilçesi Selcen Mahallesi'nde maddi durumu iyi olan vatandaşlar, komşularını unutmayarak örnek bir davranışa imza attı. Mahallede sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde maddi durumları nedeniyle ekmek stoklayamayan vatandaşlar için başlatılan uygulamaya tüm mahalle dahil oldu. Mahallede maddi durumu iyi olan vatandaşlar sırayla ücretsiz ekmek dağıtımı yaptı. Ücretsiz ekmekler muhtar vasıtasıyla mahallede bulunan 236 haneye ulaştırıldı. Mahallede 3 haftadan bu yanan devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında yaklaşık 6 bin ekmeğin dağıtıldığı belirtildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:34 Kaynak: İHA
Son Dakika Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor