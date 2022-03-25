Mahalleli, taciz şüphelisini linç etti - Son Dakika
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Mahalleli, taciz şüphelisini linç etti

25.03.2022 10:32

Küçükçekmece'de bir şahsın sokakta çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Küçükçekmece'de bir şahsın sokakta çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahalleli yakaladığı şahsı önce dövdü, sonra polis ekiplerine teslim etti.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece, Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi sokakta bulunan çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalleli şahsı yakalayarak linç girişiminde bulundu. Mahalleli darp ettiği şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, mahallelinin şüpheliyi darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Mahalleli, taciz şüphelisini linç etti
Mahalleli, taciz şüphelisini linç etti
Mahalleli, taciz şüphelisini linç etti

YORUMLAR
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Küçükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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