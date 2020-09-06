Mahalleli telefonla görüşmek için yüksek yerlere çıkıyor - Son Dakika

MUĞLA'nın Menteşe ilçesine bağlı 150 kişinin yaşadığı Düzen Mahallesi sakinleri, cep telefonu şebekelerinin çekmemesinden dert yandı. Görüşme gerçekleştirmek için yüksek yerlere çıkmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

Menteşe ilçe merkezine 2.5 kilometre mesafedeki Düzen Mahallesi'nde yaşayanlar, yerleşimde telefonun ve internetin çekmemesinden dert yandı. Bazı mahalle sakinleri, telefon görüşmesi yapabilmek için 1 kilometre yol yürüyerek, tepeye çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bazılarının ise, evlerinin çatılarına çıkarak telefon görüşmesi gerçekleştirebildikleri görüldü. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen, bir hasta olduğu zaman sağlık ekiplerine ulaşmakta güçlük çektiklerini vurgulayanlar, coğrafik yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan yerleşime bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Bölge itibariyle ormanlık alanda bulunan kırsal mahallede, herhangi bir yangında kimseye ulaşamayacaklarını da ifade eden vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.