Mahalleli telefonla görüşmek için yüksek yerlere çıkıyor - Son Dakika

MUĞLA'nın Menteşe ilçesine bağlı 150 kişinin yaşadığı Düzen Mahallesi sakinleri, cep telefonu şebekelerinin çekmemesinden dert yandı. Görüşme gerçekleştirmek için yüksek yerlere çıkmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

Menteşe ilçe merkezine 2.5 kilometre mesafedeki Düzen Mahallesi'nde yaşayanlar, yerleşimde telefonun ve internetin çekmemesinden dert yandı. Bazı mahalle sakinleri, telefon görüşmesi yapabilmek için 1 kilometre yol yürüyerek, tepeye çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bazılarının ise, evlerinin çatılarına çıkarak telefon görüşmesi gerçekleştirebildikleri görüldü. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen, bir hasta olduğu zaman sağlık ekiplerine ulaşmakta güçlük çektiklerini vurgulayanlar, coğrafik yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan yerleşime bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Bölge itibariyle ormanlık alanda bulunan kırsal mahallede, herhangi bir yangında kimseye ulaşamayacaklarını da ifade eden vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

VATANDAŞ SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEDİHasta olduğunda ya da telefonla görüşmek isteyen herkesin tepeye çıkmak zorunda kaldığını ifade eden Sultan Çiftçibaşı (70), "1994 yılından itibaren burada oturuyorum. Mahallemizde 45- 50 hane var. Telefonlarımız, internetimiz çekmiyor. Çocuklarımız derslerine çalışamıyor, konuşmak için dağlara çıkıyoruz. Telefonla konuşmak için tepelere çıktığımızda telefonlarımız orada çekiyor. 112'ye ulaşamıyoruz" dedi. Telefonda çocukları ve torunları ile konuşmak için her gün 3 katlı evlerinin çatı katına çıkan Şadi Korkmaz ise (61), "2004 yılından beri bu mahallede yaşıyorum. Mahallemizde telefon çekmiyor. Her günün belli saatlerinde evin çatı katına çıkarak telefonla görüşüyorum. Kısacası telefonla konuşmak için çatılara, tepelere çıkıyoruz. Şimdi olduğu gibi şu an evimin 3'üncü katındayız. Kimse telefonu ile konuşamıyor. Bu mahallede hiçbir yerde telefon çekmiyor. Gece ben hasta olmuş olsam ne yapacağım bilmiyorum. Benim eşim rahatsız kas erimesi rahatsızlığı var ambulans çağırmaya telefonunuz çekmiyor" dedi.Mahallede yaşayan Mustafa Yıldırım (34), "Telefonla konuşmak için mahallenin en yüksek bölgesine çıkmak zorunda kalıyoruz. Burada telefon çekmediği için kayınbabama, kayınvalideme ulaşamıyorum. 21'inci yüzyılın Türkiye 'sinde telefonunun çekmemesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Bu sorun için yetkililerden çözüm üretmesini istiyoruz" dedi.