Son Dakika Haberleri: Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik kedi için seferber oldu
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Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik kedi için seferber oldu

2 saat önce

Sivas'ta bir aracın motor bölümünde sıkıştığı düşünülen kedi mahalleliyi ve itfaiye ekiplerini seferber etti.

Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik kedi için seferber oldu, System.String[]
Sivas'ta bir aracın motor bölümünde sıkıştığı düşünülen kedi mahalleliyi ve itfaiye ekiplerini seferber etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi Kazancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin motor kısmına giren minik kedinin seslerini duyan ve sıkıştığını düşünen hayvan sever bir vatandaş, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri otomobil sürücüsüne ulaşamayınca devreye itfaiye ve mahalleli girdi. Kediye çıkması için süt verildi fakat yine de başarılı olunamadı. Daha sonra itfaiye ekipleri telefonla kedi sesi açtı fakat inatçı minik kedi yine bulunduğu yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri ve mahalleli el ele vererek yaklaşık 1 saat boyunca minik kediyi çıkarabilmek için çaba gösterdi. Bir süre sonra otomobilinin etrafındaki kalabalığı görüp aracının yayına giden araç sahibi otomobilinin kaputu açtı. Yaklaşık bir saat boyunca çıkarılması için uğraşılan kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Çıkarılan kedinin bir hayli korktuğu görüldü. Hayvan sever bir vatandaş tarafından bir süre sahiplenilecek olan kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
Sivas, İtfaiye, 3. Sayfa
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