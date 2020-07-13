Mahalleli yangını söndürmek için seferber oldu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangını söndürmek için mahalleli seferber oldu. Mahalle sakinlerinin ellerinde hortum ve kovalarla müdahale ettiği yangında iki minibüs zarar görürken, karaya çekilen bir sürat teknesi de küle döndü.



Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallenin ortasında çıkan yangına ilk müdahale mahalle sakinlerinden geldi. Gencinden yaşlısına ellerinde kova ve hortumlarla yangına müdahale eden mahalle sakinleri, alevleri söndürmek için uzun uğraş verdi. Yangın nedeniyle turistik ilçe Bodrum'u dumanlar kaplarken, göz gözü görmedi. Bölgeyi kaplayan yoğun duman nedeniyle araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Amirliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 6 arazöz ve 20 itfaiye eri, mahalle sakinleri ile beraber alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evlere yakın bir bölgede çıkan yangının söndürülmesi ile mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Yangında iki minibüste maddi hasar oluşurken, karaya çekilen bir tekne ise kül oldu.



İki çocuk yaktı



Mahalle sakinleri ise yangını iki çocuğun çıkardığını iddia ederek, "Çocuklar daha sonra araziden kaçarken görülmüş. İtfaiye erleri ve mahalle sakinleri hep beraber yangını söndürdük" dedi.



Yangın nedeniyle 5 dönüm makilik ve zeytinlik alan zarar görürken, yangının çıkış sebebi belirlenmeye çalışılıyor. - MUĞLA