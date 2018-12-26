Mahalleli Yeni Köprü Beklerken, Tahta Köprüyü de Çay Aldı

Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Umurlu Mahallesi ile Emirdoğan arasında bulunan 3. Küme evlerinde yaşayan vatandaşlar, yetkililerden yeni köprü beklerken kendi gayretleri ile kurdukları tahta köprüyü de çaya kaptırdı.

Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Umurlu Mahallesi ile Emirdoğan arasında bulunan 3. Küme evlerinde yaşayan vatandaşlar, yetkililerden yeni köprü beklerken kendi gayretleri ile kurdukları tahta köprüyü de çaya kaptırdı. Çocukların okula gidebilmesi çaydan karşıya geçmesi gerektiğini belirten mahalle sakinleri çok zor durumda olduklarını belirterek bir an önce yaya köprüsünün kurulmasını istediler.



Aydın'da 2 gündür etkili olan yağmur nedeniyle debisi artan Emirdoğan Çayı yükseldi. Yaklaşık bir yıldır çaydan geçmek için geçen yıl yıkılan köprünün yerine yaptıkları tahta yaya köprüyü de dün geçe çayın aldığını belirten mahalle sakinleri, çok zor duruma düştüklerini belirterek bir an önce demir yaya köprünün yapılmasını istediler.



"Herkes söz veriyor kimse yapmıyor"



Geçen yıl kış döneminde çayın üzerindeki demirden yapılma yaya köprüsünün sel nedeniyle yıkıldığını ve yaklaşık bir yıldır yıkılan köprünün yerine yenisinin yapılması için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten mahalle sakinlerinden İbrahim Batur, "Herkes söz veriyor kimse sözünü tutmuyor. Geçen yıldan bu yana köprümüz yapılmadığı için kendimiz tahta köprü yaptık. Buradan karşıya geçmeye çalışıyorduk. Son yağışların ardından bizim kurduğumuz tahta köprüyü de çay aldı. Köprü yapılıncaya kadar çocukları okula göndermeme kararı aldık. Bu çocuklar bu şekilde nasıl okula gidip gelecek. Hepimiz çaresiziz" diyerek yetkililerden yardım istedi. - AYDIN

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