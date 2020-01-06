Mahalleli yüksek gerilim hattına izin vermedi - Son Dakika
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Mahalleli yüksek gerilim hattına izin vermedi

6 saat önce

Mahalleli yüksek gerilim hattına izin vermediMERSİN'in Tarsus ilçesinde mahalleden geçen yüksek gerilim hattının 13 metreden 17 metreye çıkartılması ve yeni hat çekilmesine vatandaşlar izin vermedi.

Mahalleli yüksek gerilim hattına izin vermedi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde mahalleden geçen yüksek gerilim hattının 13 metreden 17 metreye çıkartılması ve yeni hat çekilmesine vatandaşlar izin vermedi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ekipleri, Çağlayan Mahallesi'ndeki enerji iletim hattı için çalışma başlattı. Bazı bölgelerde 13 metre olan yüksek gerilim hattını 17 metreye çıkartan ekipler, kimi bölgelere de yeni hat çekmek istedi. 2 gündür devam eden çalışmada mahalledeki evlerin üzerinden yüksek gerilim hattı geçeceğini öğrenen vatandaşlar, sokağa döküldü. Vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını engelleyince ihbar üzerine olay yerine polis geldi. Polis ekipleri vatandaşları sakinleştirirken, mahalleli adına açıklama yapan Av. Fatih Öksüz, "Kamulaştırma yapmadan yüksek gerilim hattı yapılması yasalara aykırı. Bu suçtur. Hakkını aramak isteyen vatandaşın üzerine de kolluk kuvvetini gönderip bastırmak bir hukuk devletine yakışmaz. TEİAŞ hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Vatandaşlar polislerin uyarısı ile dağılırken çalışmalar da durduruldu.

Mahalleli yüksek gerilim hattına izin vermedi

Çağlayan, Türkiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
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