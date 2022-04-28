Mahalleli Yunuseli Havaalanı'nın taşınmasını istiyor - Son Dakika
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Mahalleli Yunuseli Havaalanı'nın taşınmasını istiyor

28.04.2022 13:14

Bursa'da evlerin arasına düşen tek motorlu eğitim uçağının kalkış yaptığı Yunuseli Havaalanı'nın bulunduğu mahallede yaşayanlar, havaalanının yerine hastane ya da okul yapılmasını istiyor.

Bursa'da evlerin arasına düşen tek motorlu eğitim uçağının kalkış yaptığı Yunuseli Havaalanı'nın bulunduğu mahallede yaşayanlar, havaalanının yerine hastane ya da okul yapılmasını istiyor.

Osmangazi ilçesindeki yaklaşık 1400 metre uzunluğunda piste sahip Yunuseli Havaalanı, eğitim amaçlı uçuşlar ile belirli ağırlıktaki uçakların iniş ve kalkışı için hizmet veriyor.

Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 25 Nisan'da iki katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşen tek motorlu uçağın da kalkış yaptığı havaalanı, eğitim uçuşlarının yanı sıra zaman zaman festivallere ve farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Havaalanı çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlardan Süleyman Özkulak, AA muhabirine, 1982 yılından itibaren bölgede ikamet ettiğini belirterek, "Eskiden buraya yapı ruhsatı vermiyorlardı, 'havaalanına uçaklar rahat insin' diye. Gürültülü ve tehlikeliydi hep. O dönemlerde birkaç yere daha düştüğünü de duymuştuk. Meskun mahallin dışında olsa daha iyi olur." ifadesini kullandı.

Enver Dinçer de yıllardır havaalanı yakınında yaşadıklarını anlatarak, "Uçağın geçmesini bırak, sesleri bile rahatsız ediyor. Hep şikayetçiydik. Herkes genelde rahatsız olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Hüseyin Sarı, 40 senedir aynı mahallede oturduğunu, havaalanının bir süre boş kalmasının ardından eğitim uçaklarını gördüklerini aktardı.

Çocukluğunda havaalanı çevresinde kendilerine uçurtma bile uçurtturmadıklarını dile getiren Sarı, "Eskiden de havaalanını istemiyorduk. Buradaki herkes uçaklardan rahatsız." dedi.

Nazlı Görhan, "Buranın kalkmasını istiyorum. Çünkü her zaman tehlike başımızda. Çocuklar var, istemiyorum havaalanı. Okul, hastane yapsınlar yerine." ifadelerini kullandı.

Yunuseli Havacılık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Sarıkaya ise havaalanının 3 yıl önce uçuş okulları ve özel küçük uçaklara tahsis edildiğini söyledi.

1400 metrelik kros piste sahip havaalanında sabit olarak faaliyet gösteren 30 eğitim uçağı bulunduğuna işaret eden Sarıkaya, "Yaz aylarında bu sayı 40-45 civarında oluyor ve bir günde ortalama 50-60 uçuş gerçekleşiyor." bilgisini paylaştı.

Sarıkaya, pistin sadece bölgedeki hava araçlarına hizmet vermediğini, yangın söndürme uçaklarına ve özel olarak kullanılan uçuş araçlarına da hizmet verdiğini ifade etti.

Mahalleli Yunuseli Havaalanı'nın taşınmasını istiyor
Mahalleli Yunuseli Havaalanı'nın taşınmasını istiyor
Mahalleli Yunuseli Havaalanı'nın taşınmasını istiyor
Mahalleli Yunuseli Havaalanı'nın taşınmasını istiyor

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Kaynak: AA

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