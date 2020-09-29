Mahalleliden itfaiye erlerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması - Son Dakika

Başkentte asılsız yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, gelen itfaiye ekibine İtfaiye Haftası dolayısıyla sürpriz kutlama yaptı.

Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak apartman dairesinde yangın çıktığına dair asılsız ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa süre sonra belirtilen adrese ulaştı.

Araçtan inecekleri sırada ellerinde meşale ve pankartlarla mahalle sakinlerini gören ekip, yaşadıkları şaşkınlığın ardından İtfaiye Haftası dolayısıyla sürpriz organize edildiğini anladı.

Kendileri için hazırlanan pastayı kesen itfaiye erleri, mahalle sakinlerine teşekkür etti, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Peltek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiyenin kuruluşunun 306'ncı yılı olduğunu, bu nedenle çalışanlara sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

İtfaiye çalışanlarının gece gündüz emek verdiğini, her aradıklarında vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Peltek, "Pandemi döneminde, bu zor günlerinde onları mutlu etmek, mahalle olarak duyarlılığımızı göstermek istedik." dedi.