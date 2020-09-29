Mahalleliden itfaiye erlerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması - Son Dakika

Mahalleliden itfaiye erlerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması

Başkentte asılsız yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, gelen itfaiye ekibine İtfaiye Haftası dolayısıyla sürpriz kutlama yaptı.

Başkentte asılsız yangın ihbarında bulunan vatandaşlar, gelen itfaiye ekibine İtfaiye Haftası dolayısıyla sürpriz kutlama yaptı.

Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak apartman dairesinde yangın çıktığına dair asılsız ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa süre sonra belirtilen adrese ulaştı.

Araçtan inecekleri sırada ellerinde meşale ve pankartlarla mahalle sakinlerini gören ekip, yaşadıkları şaşkınlığın ardından İtfaiye Haftası dolayısıyla sürpriz organize edildiğini anladı.

Kendileri için hazırlanan pastayı kesen itfaiye erleri, mahalle sakinlerine teşekkür etti, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Peltek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiyenin kuruluşunun 306'ncı yılı olduğunu, bu nedenle çalışanlara sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

İtfaiye çalışanlarının gece gündüz emek verdiğini, her aradıklarında vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Peltek, "Pandemi döneminde, bu zor günlerinde onları mutlu etmek, mahalle olarak duyarlılığımızı göstermek istedik." dedi.

Mahalleliden itfaiye erlerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması
Mahalleliden itfaiye erlerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması
Mahalleliden itfaiye erlerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması
Mahalleliden itfaiye erlerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması

Doğantepe, Altındağ, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahalleliden itfaiye erlerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı         
21:51
Traktöre arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı Traktöre arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı         
21:08
Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak         
20:36
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar         
10:45
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 22:53:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahalleliden itfaiye erlerine sürpriz İtfaiye Haftası kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei