Mahalleliden, kamulaştırma karına tepki - Son Dakika

Mahalleliden, kamulaştırma karına tepki

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) mahalledeki bir sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için alınan 'Acil Kamulaştırma Kararı'na, vatandaşlar meydanda toplanarak tepki gösterdi.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) mahalledeki bir sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için alınan 'Acil Kamulaştırma Kararı'na, vatandaşlar meydanda toplanarak tepki gösterdi.

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Mahalle meydanında toplanan vatandaşlar, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) sorumluluğunda bulunan bir sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı kapsamında üretim sahasından geçen mevcut demiryolu ve karayolunun deplase edilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına kararına tepki göstererek, yetkililerden yardım istedi.

Çavuşcugöl Mahallesi eski Belediye Başkanı Hamza Çallı, Çavuşcugöl'ün kasaba statüsündeyken Büyükşehir Yasası ile mahalle olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mahallemizin imar sahası içerisinde ve birinci sınıf tarım arazisinde çalışmalar başlamıştır. Bu durumdan yetkililerin konuyu ve çalışma başlayan konumunu yetkililerin tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz."

Alanda toplanan vatandaşlardan Ayşe Mergenci, tarım arazilerinin kamulaştırılarak yerine toz ve kül bırakılmasını kabul etmediklerini belirtti.

Çiftçilerden Sıtkı Mavuş ise "İstihdam denilen kömür ocağında 20 kişi çalışacak. Bu mahallede Mart ve Kasım ayları arasında biz 10 bin tarım işçisine istihdam sağlıyoruz. Bu topraklar 25 bin ton şeker pancarı üretiyor. Günlük, 30 bin litre süt, 200 ton et üretiyor. 5 bin büyükbaş 10 bin küçükbaş hayvan var. Daha önceki saha açılırken de 40 yıl planlanmıştı ama 10 yılda bu hale geldi. 10 yılda onlar toprakları ne hale getirdi. Biz yüzyıllardır gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.

Yürümek isteyen mahalle sakinlerine Jandarma izin vermedi.

Alkışlar ve "istemiyoruz" sloganları ile "Acil kamulaştırma" kararına tepki gösteren mahalle, sakinleri olaysız dağıldı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:27 Kaynak: AA

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