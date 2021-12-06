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Mahalleliden yol eylemi - Son Dakika

Mahalleliden yol eylemi

06.12.2021 18:00
Mahalleliden yol eylemi

Samsun'da elektrik dağıtım şirketi tarafından "tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle kapatılan sokağın açılmasını isteyen mahalle sakinleri toplanarak eylem yaptı.

Samsun'da elektrik dağıtım şirketi tarafından "tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle kapatılan sokağın açılmasını isteyen mahalle sakinleri toplanarak eylem yaptı.

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin 50 yıldır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, elektrik dağıtım şirketince "tapulu mülkleri olduğu" gerekçesiyle otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek kapatıldı. Evlerine ve gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını belirten mahalle sakinleri toplanıp eylem yaparak, yolun tekrar açılmasını talep ettiler. Mahalleli diğer yolların daha uzun olduğunu ve güvenli bulmadıklarını belirtti. Çocuklarının karanlık sokaklarda başına gelebileceklerden endişe ettiklerini ifade etti. Çevrede oturan engelli vatandaşlar da yolun uzamasından ötürü zorlandığını söylediler.

YEDAŞ'tan açıklama

YEDAŞ'tan da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve saha ekibini güçlendirebilmek adına yeni araçlar tahsis edildiği, buna bağlı bakim faaliyetlerinin artması sebebiyle de depo alanının yetmemeye başladığı belirtildi. Söz konusu alana artırılan malzemeler ve araçların yer temini için ihtiyaç duyulduğu, alanın da zaten uzun yıllardır şirketin tapulu arazisi olduğu ifade edildi. Söz konusu yerde araçlardan iş güvenliği malzemeleri ve ekipmanlar çalınması gibi birçok kez hırsızlık olayı yaşandığı, bu nedenle çitlerle çevrilerek güvenliğin artırıldığına değinildi. Belediyenin de bilgisi dahilinde emniyet güçleri ile birlikte yolu kapattıkları, yol konusunun belediye ile çözülmesi gerektiği, alternatif çözümler için belediyeyle iş birliği yapmaya da hazır olunduğu dile getirilerek, "İmar planına uygun yol konusu belediyenin çözeceği durum, oraya başvurulmalı" denildi. - SAMSUN

Mahalleliden yol eylemi
Mahalleliden yol eylemi
Mahalleliden yol eylemi

Kazım Karabekir, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleliden yol eylemi - Son Dakika


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