Mahalleliden zabıta ekiplerine İstiklal Marşı sürprizi - Son Dakika

Mahalleliden zabıta ekiplerine İstiklal Marşı sürprizi

ANTALYA - Antalya'da vatandaşlar ekmek getirmesi için mahalleye çağırdıkları zabıtaya İstiklal Marşı ile sürpriz yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesi Kökez mahallesi Fevzi Çakmak caddesinde oturanlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamadıkları gerekçesiyle zabıtadan kendilerine ekmek getirmesini istedi. Zabıta ekipleri sokağa geldiğinde ise mahalle sakinleri yüksek sesle İstiklal Marşını okumaya başladı. Durum karşısında şaşıran zabıta görevlileri selam durarak İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vatandaşlar da İstiklal Marşı sonrası alkışlar eşliğinde "Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Şehitler Haftası dolayısıyla yapılan uygulama zabıtayı duygulandırdı.