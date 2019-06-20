Son Dakika Haberleri: Mahalleliler sulama kanalına düşen kaz yavrusu için seferber oldu
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Mahalleliler sulama kanalına düşen kaz yavrusu için seferber oldu

58 dakika önce

Malatya'da sulama kanalına düşen 1 aylık kaz yavrusunu çıkartmak için seferber olan mahalleliler takdir topladı.

Mahalleliler sulama kanalına düşen kaz yavrusu için seferber oldu, System.String[]
Malatya'da sulama kanalına düşen 1 aylık kaz yavrusunu çıkartmak için seferber olan mahalleliler takdir topladı.

Darende ilçesine bağlı Hacı Derviş Mahallesi'nde ikamet eden mahalleliler sulama kanalında bir kaz yavrusunun olduğunu fark edince harekete geçti. Akıntılı suda çırpınan kazı tırmık yardımıyla kanaldan çıkaran mahalleliler halsiz düşen yavruya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra minik kazı annesinin yanına götüren mahallelilerin bu davranışı 'insanlık ölmemiş' dedirtti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Darende, Malatya, Güncel
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