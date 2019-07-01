Mahalleliler yangını söndürmek için seferber oldu
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Mahalleliler yangını söndürmek için seferber olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen mera yangınını söndürmek için mahalleliler seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:48 Kaynak: İHA
Mahalleliler yangını söndürmek için seferber oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen mera yangınını söndürmek için mahalleliler seferber oldu.
Siverek ilçesine bağlı Taban ile Peyamlı kırsal mahalleleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden kırsal mahalle sakinleri traktör ve kendi çabalarıyla yangını söndüremeyince, itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın bölgede bulunan 300 dönümlük orman alanına sıçramadan söndürüldü.
Yangının büyüklüğü ve vatandaşların müdahalesi başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangında yaklaşık 350 dönüm mera alanı kül oldu.
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