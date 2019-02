Mahallelilerden Metruk Bina Tepkisi

Mahallelilerden metruk bina tepkisiBATMAN - Batman kent merkezinde bulunan Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çevrelerindeki metruk binalarda her türlü kötülüğün yapıldığını belirterek, bu binaların bir an önce yıkılmasını istedi.

Batman'da vatandaşlar, uyuşturucu ve fuhşun kol gezdiği metruk binalar için toplandı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan metruk binaların bir an önce yıkılmasını isteyen mahalle sakinleri, mahallede yaşayan herkesin korku içerisinde olduğunu kaydederek, durumun bir an önce çözülmesini talep etti.

Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayı Metin Özdal, metruk binaların yıkılması için yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi. Mahalle sakinleri olarak seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini kaydeden Özdal, "Mahalle sakinleri olarak bu durumdan çok rahatsızız. Kendimizi daha iyi anlatmak için bir araya geldik. Valiliğin ve emniyetin çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve başarılı da buluyoruz. Sesimizi duyurmak adına seçim süreci bizim için fırsat oldu. Bu metruk binaların yıkılması için gerekenin yapılmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri olarak herkes rahatsız bu olaylardan ve herkes şikayetçi. Mahalledeki herkes korku içerisinde ve çocuklarını sokağa bırakmaya korkuyorlar. Bir an önce yetkililerin devreye girmesini istiyoruz" dedi.

Bahçelievler Mahallesi sakinlerinden Serap Özturan ise metruk binalara giren uyuşturucu kullanıcıları yüzünden evlerinde oturamadıklarını dile getirdi. Kapılarındaki ayakkabıların dahi çalınıp uyuşturucu almak için satıldığını aktaran Özturan, "Bir an önce biz bu evlerin yıkılmasını istiyoruz. Böyle boş kaldıkça uyuşturucu esrar, eroin gençlerimize çocuklarımıza zarar veriyor. Evimizde oturamaz olduk. Bazen tehdit altına alındığımızda oluyor. Hırsızlık olayları da oluyor. Kapımızdaki ayakkabılar çalınıp satılıyor, uyuşturucu almak için" diye konuştu.

