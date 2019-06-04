Son Dakika Haberleri: Mahallelileri 111 yıldır "keşkek" bir araya getiriyor
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Mahallelileri 111 yıldır "keşkek" bir araya getiriyor

58 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde, 111 yıldır süren gelenek doğrultusunda erkekler tarafından imece usulüyle kazanlarda pişirilen keşkek, bayramın ilk günü binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Mahallelileri 111 yıldır
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde, 111 yıldır süren gelenek doğrultusunda erkekler tarafından imece usulüyle kazanlarda pişirilen keşkek, bayramın ilk günü binlerce kişiyi bir araya getirdi.
Dikmen Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen Keşkek Festivali'nin 111'incisi, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sobaların üzerinde odun ateşinde 6-7 saat pişirilen keşkekler, mahalleye kurulan masalarda vatandaşlara ikram edildi.
Mahalle muhtarı Menderes Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir asırdan fazladır devam eden bu geleneği bugüne kadar getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Festivalde 800 kilogram et, 800 kilogram buğday pişirildiğini aktaran Ayvaz, "Bir haftalık çalışmanın ardından akşam pişirdiğimiz keşkekleri bugün buraya gelen 10 bin kişiye ikram ediyoruz. Büyüklerimiz bu geleneği bizlere nasıl bıraktıysa, bizler de çocuklarımıza öyle bırakacağız." şeklinde konuştu.
Ayvaz, 6-7 saat ateşte kaynatıldıktan sonra kemiklerini ayırdıkları keşkeğin mikserde çekildiğini belirterek, dinlendirildikten sonra vatandaşlara ikram edildiğini anlattı.
"Her yıl devam etmesini istiyoruz"
Fatma Öz de "Bayramda yapılan Keşkek Festivali için başka il ve köylerden gelip burada toplanırlar, hep birlikte keşkek yeriz." diye konuştu.
Fehime Özkan da "Bizim büyüklerimiz bu geleneği yaşatmışlar, şimdi bizler yaşatıyoruz. Bu Keşkek Festivali'nin her yıl devam etmesini istiyoruz . Bizler insanların bir araya gelmesinden dolayı mutluyuz ve inşallah herkes mutludur." şeklinde konuştu.
Etkinliğin kendini bildiğinden beri yapıldığını aktaran 90 yaşındaki Mehmet Pala da "Bugün bizler yapıyorsak, ileriki yıllarda torunlarımız devam ettirecek, bu geleneğimiz sürecektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:25 Kaynak: AA
Sakarya, Dikmen, Güncel
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