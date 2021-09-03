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Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı - Son Dakika

Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı

03.09.2021 12:28
Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı, System.String[]

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Pirireis Mahallesi sakinlerinin düzenlediği yemekte aşı çağrısı yaptı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Pirireis Mahallesi sakinlerinin düzenlediği yemekte aşı çağrısı yaptı. Pandemi döneminde bu tür etkinliklerin değerinin anlaşıldığını vurgulayan Özyiğit, "Umut ediyorum ki, herkes aşısını yaptırdığında, bu salgın bitecek ve birbirimize sarıldığımız o günler geri gelecek. Lütfen aşı olalım" dedi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Abdullah Özyiğit, mahalle ziyaretleri kapsamında, Pirireis Mahallesi sakinlerinin düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde mahalle sakinleriyle buluştu.

Pirireis Mahallesi sakinlerinden Zeynep Eldem ve Nermin Durmaz'ın organize ettiği dayanışma yemeğinde konuşan Başkan Özyiğit, salgın dolayısıyla insanların eskisi gibi çok sık bir araya gelemediğini, eski günlere geri dönülmesi için herkesin aşı yaptırması gerektiğini söyledi. Özyiğit, "Mahallemizde bu güzel buluşmanın gelenek haline gelmesi, yılda birkaç sefer de olsa bir araya gelinmesi çok kıymetlidir. İçinde bulunduğumuz dönemde en büyük sıkıntı insanların bireyselleşmesi ve yabancılaşması. Kopup gidiyoruz. Herkes kendi yaşamının telaşına düşüyor, karşı komşumuzu bile tanımıyoruz ve maalesef komşuluk ilişkilerini çok geliştiremiyoruz. Böyle güzel bir geleneğin bütün Yenişehir'e, Mersin'e yayılmasını diliyorum" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanlığına aday olduğunda 6 temel ilke koyduklarını anımsatan Özyiğit, "Bu ilkler; hareket, eğitim, hemşehrilik, kentleşme, ekoloji ve dayanışmaydı. Hareket başlığının içinde spor, sanat ve insanları evinden dışarıya çıkarma isteği var. Bununla ilgili yaptığımız birçok faaliyet var. Pandemi öncesinde çay saatinde Ata Tenis Kulübünde kadınlarımızın tenis öğrenmeleri için kurslar düzenledik, bu kurslar çok ilgi gördü. 300'ün üzerinde her yaştan kadınlar belirli bir sürede tenisi öğrendiler, 242'si sertifika aldı. Yine geçtiğimiz yaz mahallelerde, parklarda akşamları etkinlikler yaptık, pandemiden dolayı ara verdik bu etkinliklere. Ama umut ediyorum ki, herkes aşısını yaptırdığında, bu salgın bitecek ve birbirimize sarıldığımız o günler geri gelecek. O günlerin özlemiyle herkesin aşı olması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum. Lütfen aşı olalım" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de Başkan Özyiğit'e, dayanışma yemeğine katıldığı için teşekkür ettiler. - MERSİN

Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı
Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı
Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı
Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı
Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Pandemi, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mahallelilerle yemekte buluşan Başkan Özyiğit, aşı çağrısı yaptı - Son Dakika


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