MAHALLELİNİN 'BOZUK YOLDA TOZ' İSYANI - Son Dakika
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MAHALLELİNİN 'BOZUK YOLDA TOZ' İSYANI

19.04.2022 12:36

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hafriyat kamyonlarının oluşturduğu toz nedeniyle evde pencere açamadıklarını, sera ve bahçedeki ürünlerinin zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, yolun asfaltlanması talebiyle eylem yaptı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hafriyat kamyonlarının oluşturduğu toz nedeniyle evde pencere açamadıklarını, sera ve bahçedeki ürünlerinin zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, yolun asfaltlanması talebiyle eylem yaptı. Yolda toplanıp, kamyon ve araçların geçişine izin vermeyen mahalle sakinleri jandarmanın uyarısıyla dağıldı.

Alacami mahallesi Alamehmetler mevkiinde yaklaşık 3.5 kilometrelik bozuk yolda hafriyat kamyonlarının geçişi sırasında oluşan toza vatandaşlar tepki gösterdi. Vattandaşlar ev ve seralarının bahçedeki meyve ağaçlarının tozdan etkilendiğini belirterek, yolu ulaşıma kapattı. Yolda toplanan mahalle sakinleri, hafriyat kamyonlarının geçişine engel oldu.

Alacami Mahalle Muhtarı Halil Karcı, "Hafriyat ocaklarına bağlanan yol çevresinde vatandaşımız evinde oturamıyor, yemek yiyemiyor. Seralar toz içerisinde. Bir arkadaşımız seradan topladığı domatesi halde satamadı. Tüccar tozlu olduğu için almadı. Arkadaşımızda getirdi, yıkayıp götürdü. Vatandaşımızın perişan. Yolda çukurlar var" dedi.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Yağcı, şunları söyledi:

"Yaklaşık 6-7 yıldır yol bu vaziyette. Yolun düzenli yapılmasını, yapılıncaya kadar da günde en az 4 kez sulanmasını istiyoruz. Tozdan kurtulalım. Mahsullerimizi satamıyoruz. Toz, ürünlerde örümcek yapıyor. Vatandaşlarımız evlerinde çamaşır seremiyor, kapı pencere açamıyor, nefes almakta zorlanır hale geldik. İsteğimiz yolun yapılması."

Zeytin ağaçlarının tozdan kuruduğunu anlatan Erdal Kaya, yolun yapılmasını talep etti. Fatma Karagöz de şunları söyledi:

"Tozdan bıktık. Bir an önce yol yapılsın. Pencerelerimizi, kapımızı açamıyoruz. Çamaşırlarımızı içeride kurutmaya uğraşıyoruz, kurumuyor. Huzur yok, moral yok."

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle sakinlerine dağılmalarını ve yolu ulaşıma açmaları konusunda uyarı yaptı. Jandarmanın uyarısıyla mahelli sakinleri yolu trafiğe açtı.

MAHALLELİNİN 'BOZUK YOLDA TOZ' İSYANI
MAHALLELİNİN 'BOZUK YOLDA TOZ' İSYANI
MAHALLELİNİN 'BOZUK YOLDA TOZ' İSYANI
MAHALLELİNİN 'BOZUK YOLDA TOZ' İSYANI

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Kaynak: DHA

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