Mahallelinin desteklediği simit satıcısı, seyyar tezgaha döneceği günü bekliyor - Son Dakika

Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA- KURTULUŞ ara sokaklarda seyyar tezgahı ile simit satarak geçinen Mehmet Ayışığı mahalle halkının kendisine verdiği destekten dolayı çok memnun. Haberleri gözyaşları içinde izlediğini belirten Ayışığı herkese teşekkür etti. Yeniden seyyar tezgahının başına geçeceği günü bekleyen Ayışığı, şimdi hasta olan arkadaşının yerine simit tezgahına bakıyor.

Şişli Kurtuluş ara sokaklarında seyyar simit arabasıyla 6 yıldır simit satan Mehmet Ayışığı'nın arabası geçen hafta Şişli Belediye'sine gelen gürültü şikayeti nedeniyle alındı. Fırının cezayı ödemesiyle tekrar seyyar simit arabasına kavuşan Mehmet Ayışığı'na dün mahalle sakinleri bir araya gelerek destek verdi. Şişli Kurtuluş'ta altı yıldır seyyar arabasıyla simit satan Mehmet Ayışığı mahalle sakinlerinin kendisine verdiği desteğe teşekkür etti. Şimdilik hasta olan arkadaşının yerine sabit simit tezgahında çalışan Ayışığı, seyyar tezgahına kavuşacağı anı "Sıcak simitler sıcak sıcak. Sıcak simitler yanıyor" şeklinde bağıracağı günü iple çekiyor.

Haberin yayınlanmasından sonra herkesin kendisine destek verdiğini söyleyen Ayışığı, "Haberlerden sonra dostlarımız aradı herkes takdir etti. Tebrik etti. Ailemle güzel bir vakit geçirdim. Onlar da desteklerini sürdürdü. İnsanlara doğal davranmam ve onları sevmemden dolayı mahalle sakinleri de beni sevdi. Onların sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz. Mahalleli benimle beraber simit sattı. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Ben de bu desteğin karşılığını yıllardır veriyorum. Çok duygulandım. Sevilmek çok güzel bir duygu. Ben bu kadar beklemiyordum. Şimdi birkaç gün arkadaşımın yerine sabit simit tezgahına bakıyorum.Ondan sonra kendi seyyar tezgahıma geçeceğim. Burada sabit olduğu için daha çok gelip geçen müşteri var. Kurtuluş'ta ise tanıdığımız devamlı müşterilerimiz" dedi.

HAK ETTİĞİ DESTEĞİ GÖRÜYOR

Kurtuluş'tan sürekli müşterisi Reyhan İşbilen "Ben kendisini tanıyorum. Bu olaydan da büyük üzüntü duydum. Çok sevilen bir esnaf, emekçi. Her zaman halk olarak yanındayız. Biz kendisinden şikayetçi değiliz. Çok seviyoruz. Her zaman selam verir hal hatır sorar. Güler yüzlü bir esnaf. Bunun için halk tarafından hak ettiği desteği aldı" diye konuştu.