Son Dakika Haberleri: Mahallelinin istemediği taş ocağına izin verilmedi
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Mahallelinin istemediği taş ocağına izin verilmedi

1 saat önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay çıkmadı.

Mahallelinin istemediği taş ocağına izin verilmedi, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesinde kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay çıkmadı. Bakanlık, İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı incelemede, tesisin kurulmak istendiği alanın mahalledeki zeytin bahçelerine 3 kilometre mesafede bulunduğu, tesisin faaliyete geçmesi durumunda oluşacak tozun, zeytinlikleri olumsuz yönde etkileyeceği görüşünü dikkate alarak, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini sonlandırdı.
Menderes ilçesinde, seracılık ve zeytin yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Ataköy Mahallesi'ne 8 kilometre uzaklıkta kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisine izin çıkmadı. ÇED süreci başlatılan ve geçen 8 Mayıs'ta da katılım toplantısında projeye itiraz eden mahalle sakinleri, çekincelerini yazdıkları dilekçelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletti.
'TESİSİN KURULMAK İSTENDİĞİ ALAN ZEYTİNLİKLERE YAKIN'
Bakanlık, İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, tesisin kurulmak istendiği alanın mahalledeki zeytin bahçelerine 3 kilometre mesafede bulunduğunu, faaliyete geçmesi durumunda oluşacak tozun, zeytinlikleri olumsuz yönde etkileyeceği görüşünü dikkate alınarak, ÇED sürecini sonlandırdı.
Ataköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Balcı, tesisin kurulmaması için mücadele ettiklerini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi. Tesis kurulsaydı çok mağdur olacaklarını belirten Balcı, "Burada tarım tamamen bitecekti. O nedenle mutluyuz. Bütün kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:11 Kaynak: DHA
Menderes, İzmir, Güncel
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