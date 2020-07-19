Mahallelinin 'Leylek Takvimi' - Son Dakika

Mahallelinin 'Leylek Takvimi'

Mahallelinin 'Leylek Takvimi' Amasya'da bir Mahalle'de bulunan leylekler mahalle sakinlerine rehberlik ediyor.

Mahallelinin 'Leylek Takvimi'

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AMASYA - Amasya'da bir Mahalle'de bulunan leylekler mahalle sakinlerine rehberlik ediyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Eymir Mahallesi'nde leylekler mahalle sakinlerine yüz yıllardır rehberlik ediyor.

Mahalle Muhtarı Cemalettin Öztürk, "Yaklaşık 30 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum. Bu leyleklerin buraya ne zaman geldiğini biz bilmiyoruz. Mahallemizin en yaşlıları da leyleklerin ne zaman geldiğini de bilmiyor" dedi.

1970 yılların başlarında elektriğin geldiğini ve direklerin dikildiğini daha sonra direklerin yerlerinin değiştirildiğini ancak elektrik idaresinin leyleklerin yuvasına dokunmayarak çalışmalarını sürdüğünü belirten Muhtar Öztürk, " Mahallemiz 30 yıl öncesine kadar Suluova'nın köyü idi. Daha sonra şehrin genişlemesi ile birlikte mahalle olmuş. Mahallemizde insanlarımız çiftçilik hayvancılık gibi işlerle iştigal ediyorlar. Yaşlılarımız bizlere hep şunu der, 'Bak evladım, biz burada ekime dikime leyleklerin gelmesi ile başlıyoruz, en son hasadı da onların gitmesi ile topluyoruz. Geliş gidiş arasındaki zaman en verimli olduğumuz zaman' diye değerlendiriyorlar"diye konuştu.

"Leylekler bizim için adeta takvim"

Hayvanlarını besiye aldıkları zamanın leyleklerin geldiği güne denk geldiğinde verimin daha yüksek olduğunu vurgulayan Öztürk, " Leylekler buradayken ortalama günlük bir kilo besi alıyorsa hayvanlarımız, leylekler gittiğinde et alım oranlarımız düşüyor. Hayvanlar hissiyatlı varlıklar, doğanın şartlarından nasıl faydalanacaklarını biliyorlar. Biz de onları bu yönleriyle kendimize rehber ediniyoruz. Bu leylekler bizim dünyada hiçbir dijital ve mekanik saate değişmeyeceğimiz doğal saatimiz. Her şeyimizi onlara göre ayarlıyoruz. Leylekler geldi ise, verim güzel, leylek gitti ise mahsulümüzü almaya ve hayvanlarımızı kestirmeye başlıyoruz " şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden 83 yaşındaki Dursun Erdal ise, "Benim çocukluğumdan beri bu leylekler burada. Benden daha yaşlıları vardıbiz sorardık onlar bile bu leyleklerin buraya geliş tarihini bilmiyor. Yaklaşık 300 senedir her yıl gelir giderlermiş" dedi.

Suluova, Amasya, Eymir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mahallelinin 'Leylek Takvimi' - Son Dakika
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