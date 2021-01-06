Mahallelinin sopalı domuz nöbeti - Son Dakika
Üye Girişi

Mahallelinin sopalı domuz nöbeti

06.01.2021 15:08
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti

Mahallelinin sopalı domuz nöbetiMALATYA'nın Darende ilçesinde, sık sık dağdan ilçe merkezine inen yaban domuzları, dün akşam tekrar görüldü.

Mahallelinin sopalı domuz nöbeti

MALATYA'nın Darende ilçesinde, sık sık dağdan ilçe merkezine inen yaban domuzları, dün akşam tekrar görüldü. Tedirgin olan mahalleli, domuzlara karşı sopalarla nöbet tutmaya başladı, yetkililerden yardım istedi.

Darende ilçesinin İbrahimpaşa Mahallesi'ne dağdan inen yaban domuzları bahçeye girerek tellere ve kümese zarar verdi. Bunun üzerine domuzlara karşı önlem alan mahalleli, güvenlik kameraları kurdu. Dün akşam domuzların bahçelere girip, yiyecek aradı. O anlar kameraya yansırken, olayın ardından mahalleli, domuzlara karşı sopalarla nöbet tutmaya başladı.

Yaban domuzlarının sık sık bahçelerine girdiğini, konuyu yetkililere bildirdiklerini belirten mahalleli, önlem olarak nöbet tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
Mahallelinin sopalı domuz nöbeti
YORUMLAR
500

Darende, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mahallelinin sopalı domuz nöbeti - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:30:21. #1.13#
SON DAKİKA: Mahallelinin sopalı domuz nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement