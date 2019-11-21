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Mahallelinin taşan foseptik tepkisi

6 saat önce

Mahallelinin taşan foseptik tepkisiİzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde, foseptiğin zaman zaman taşmasıyla pis su çaya ve evlerin önüne akıyor.

Mahallelinin taşan foseptik tepkisi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde, foseptiğin zaman zaman taşmasıyla pis su çaya ve evlerin önüne akıyor. Mahalle halkı, duruma tepki göstererek, çözüm bulunmasını istiyor.

Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nin çıkışında bulunan foseptik, belediye ekiplerin vidanjörle pis suları boşaltmasına rağmen, zaman zaman taşıyor. Sızan pis sular ise, mahallenin içinden akan çaya ve bazı evlerin hemen önüne akıyor. Pis sular hem kötü kokuya hem de sağlıksız bir yaşam ortamının oluşmasına neden oluyor. Evi çukurun hemen yanında bulunan Hüsnü Birman, pis suların kendi kapısının önünde biriktiğini belirterek, Köyde altyapı eksikliği var. Belediye ekipleri zaman zaman gelerek vidanjörle pis suları tahliye ediyor ama bu çalışmalar yetersiz kalıyor. Sızan su sadece benim evimin önüne değil aynı zamanda köyün içinden geçen çaya akıyor, buradan da tarlalara gidiyor. Kokudan ve pislikten bıktım, yetkililerden bir şeyler yapmalarını istiyoruz dedi. Birman, konuyla ilgili daha önce de başvurdukları belediyenin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini söyledi.

Mahallelinin taşan foseptik tepkisi

Yeşilköy Mahallesi, Kemalpaşa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:49 Kaynak: DHA
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