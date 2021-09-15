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Mahallelinin tek yöne düşürülen yol eylemi - Son Dakika

Mahallelinin tek yöne düşürülen yol eylemi

15.09.2021 16:29

Mahallelinin tek yöne düşürülen yol eylemi Serik Caddesi yan yol, Altınova kavşağından mahalleye giren çift yön yolun, teke düşürülmesine mahalleli tepki gösterdi Kavşak sisteminde toplanan 40 kişilik grup yollarının eski sisteme döndürülmesini istedi Antalya'da Yenigöl Mahallesi'ne giren çift...

Mahallelinin tek yöne düşürülen yol eylemi

Serik Caddesi yan yol, Altınova kavşağından mahalleye giren çift yön yolun, teke düşürülmesine mahalleli tepki gösterdi

Kavşak sisteminde toplanan 40 kişilik grup yollarının eski sisteme döndürülmesini istedi

ANTALYA - Antalya'da Yenigöl Mahallesi'ne giren çift yön yolun, tek yöne indirilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Altınova ve Aksu yönünden gelen sürücüler 'girilmez' levhalı tek yönlü yola girmek isterken tehlike oluşturdu.

Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi yan yoldan, mahalleye giriş olan çift yön yol, bir süre önce belediye tarafından tek yöne düşürüldü. Yolun sağ ve sol tarafına da girilmez levhası dikildi. Bu uygulama ile mahalleye, Altınova, Aksu ve Serik yönünden gelen sürücüler girememeye başladı. Bu sürücüler mahalleye girebilmek için ya askeri havalimanı yanından, yada üstten demokrasi kavşağından dönerek mahalleye girebildi. Bir ayı geride bırakan uygulamadan, mağdur olan vatandaşlar duruma tepki göstermek için kavşak sisteminde bir araya geldi. Tepkilerini ortaya koyan mahalle sakinleri, ya kavşaktan mahalleye giren yolun devamının açılmasını, yada eski yollarının çift yöne döndürülmesini istedi. Yolun çift yön olduğunu zanneden ve uyarıcı levhayı göremeyen bazı sürücüler de yola girmek isteyince tehlike oluşturdu.

"Trafik rahatlamadı"

Yenigöl Mahalle Muhtarı Sema Özen, tabelanın 1.5 ay önce asıldığını ve sonrasında yol sıkıntısının yaşandığını belirtti. Mahalleye girişte sorunların yaşanmaya başladığını dile getiren Özen, " Kazalar olmaya başladı. Okul servis araçları mahallemize girmek istemiyor, velilerimizin şikayetleri var. Mahallemizde ayrıca çok şirketler var ve araç yoğunluğu da fazla olmaya başladı. Burası mahallenin 50-60 yıllık çift yönlü yolu ve şuan tek yönü kapatılmış durumda. Bu uygulamanın trafiği daha çok rahatlatacağını söylendi ama daha da arttı. Üst geçide çıkış yok, yan yola giriş var. Uzunluk Cırnık köprüsüne vardı" dedi.

"Vatandaşlar hep şikayet ediyor"

Mahalleye girişte büyük sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Özen, "Sadece kent merkezinden gelip mahalleye girecek olanlar için iyi bir uygulama oldu. Serik ve Altınova'dan gelenler mahalleye girmekte zorluk çekiyor. Yolumuzun eski haline getirilmesini istiyoruz. Biz gerekli görüşmeyi yaptık ama kamu yararı var denildi bize yardımcı olunmadı. 1.5 ay geçti ama faydası olmadı. Kazalar arttı. Günlük bu yolla ilgili onlarca şikayet telefonu alıyorum. Aynı şeyi anlatmaktan bende yoruldum. Çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Tek yön bizi mağdur etti"

Mahalle sakinlerinden Halil Ordu, yeni trafik düzenlemesinin kendilerine çok zarar verdiğini kaydetti. Yenigöl Mahallesi'ne Serik, Aksu ve Kepez bölgesinden gelenlerin ulaşmakta zorluk çektiğini ifade eden Ordu, " Bu kısa yoldan girişi yasakladılar. Uzak bir noktadan dolaşarak mahallemize girebiliyoruz. Bu kavşaktan mahalle içine planlanan yolun acil açılması gerekiyor. Yol üzerinde sera var, açılamıyor. Ama mahalleye girmek için dolaşılan yol milli servet. Mahallemiz artık bir depo bölgesi oldu. Tır, kamyon geliyor, dönüş yapamıyorlar. Tek yön bizi mağdur ediyor. Yada yolumuzu eski haline döndürsünler"ifadelerine yer verdi.

Mahallelinin tek yöne düşürülen yol eylemi
Mahallelinin tek yöne düşürülen yol eylemi
Mahallelinin tek yöne düşürülen yol eylemi
Mahallelinin tek yöne düşürülen yol eylemi

Tragger, Antalya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mahallelinin tek yöne düşürülen yol eylemi - Son Dakika


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