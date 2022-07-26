Mahallelinin toz çilesi - Son Dakika
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Mahallelinin toz çilesi

26.07.2022 20:31

Mahallelinin toz çilesi Engelli ve hastaların yaşadığı sokak 'Yeni yol yapılacak' denilerek kazıldı, 6 aydır yapılmadı Adana'da engelli ve hastaların yoğun yaşadığı sokakta yolları bozuk olduğu için evleri sürekli tozla kaplanan vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

Mahallelinin toz çilesi

Engelli ve hastaların yaşadığı sokak 'Yeni yol yapılacak' denilerek kazıldı, 6 aydır yapılmadı

ADANA - Adana'da engelli ve hastaların yoğun yaşadığı sokakta yolları bozuk olduğu için evleri sürekli tozla kaplanan vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan 13388 ve civar sokakları iddiaya göre bir süre önce 'Yeni yol yapılacak' denilerek kazıldı.

Engelli ve hastaların yoğun yaşadığı sokakta birçok vatandaş ise mağdur oldu. Her araba geçtiğinde tozların havada uçuştuğu sokakta vatandaşlar biran önce yollarının yapılmasını istiyor.

"Artık canımıza tak etti"

Mahalle sakinlerinden Pınar Karabaş, "6 aydır biz bu çileyi çekiyoruz. Hastalarımız var. Balkonlarımızı yıkayamıyoruz. Sokaktan araba geçince mahvoluyoruz. Bu Adana sıcağında birde tozla mücadele ediyoruz. Artık canımıza tak etti. Biz Gülbahçesi Mahallesi olarak Adana'nın üvey evladı mıyız? Kendimizi üvey evlat gibi görüyoruz" diye konuştu.

Seracettin Esin isimli vatandaş ise yolların biran önce yapılması gerektiğini belirterek, "3 ay boyunca çamur çektik. Şimdi de toz çekiyoruz. Dışarı çıkamıyoruz, kapı pencere açamıyoruz. Biran önce yolumuzun yapılmasını istiyoruz" dedi.

Fadime Esin ise toz nedeniyle çok mağdur olduklarını kaydetti.

Öte yandan mahallede oturan görme engelli bir kadın ise toz nedeniyle evinin avlusuna çıkamadığını, sadece evinin giriş kapısının önünde oturmak zorunda kaldığını söyledi.

Seyhan Belediyesine bağlı ekipleri ise Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin de bölgede çalışma yaptığını, çalışmaların ardından yolun yapılacağını bildirdi.

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Kaynak: İHA

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Mahallelinin toz çilesi - Son Dakika

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