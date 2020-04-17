Mahallelinin veresiye borcunu, mahalleli kapattı - Son Dakika

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Mahallelinin veresiye borcunu, mahalleli kapattı
7 saat önce
Niğde'de bulunan bir bakkala gelen hayırseverler, bakkala borcu olan 34 kişinin borcunu sildirdi.
Niğde'de bulunan bir bakkala gelen hayırseverler, bakkala borcu olan 34 kişinin borcunu sildirdi.
Merkez Selçuk Mahallesinde bakkal işleten Zeki Şener, korona virüsünün Türkiye'de yayılmaya başlayınca hayırsever vatandaşların dükkanına gelip veresiye borcu olan vatandaşların borcunu sildirdiğini söyledi. 7 bin TL'ye yakın borcun silindiğini anlatan Şener; "Hayırseverler gelip dükkanımızda veresiye borcu olan, borcunu ödeyemeyen müşterilerimizi öğrendiler. İlk gelen hayırsever 4 kişinin veresiye borcunu kapattı. Diğer hayırsever 7 kişinin borcunu kapattı. Dün başka bir hayırsever arkadaşımız geldi 19 kişinin borcunu kapattı. Bugün de bir hayırsever ablamız geldi 4 kişinin borcunu kapattı. Biz bu iyilik yarışında birbirimize yardımcı olalım. Bu iyilik hastalığından herkes yararlansın. Böyle zor durumlarda vatandaşların halka yardım etmesi hem biz esnaflar zor durumlar geçirirken böyle gelen paralarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. İnşallah bu tür olaylar artar. Hem bize faydası olur hem de müşterilerimize. Müşterilerimiz bu olayları çok güzel karşıladı. Hatta dükkanda oturup ağlayanlar oldu borçları kapandığı için. Hayırsever arkadaşlara buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir. Bir ben değil diğer bakkal arkadaşlarımızın da bulunan veresiyelerin borçlarını kapatırlar. İyilik yapan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 7 bin TL'ye yakın borç kapattılar" dedi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:04 Kaynak: İHA
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