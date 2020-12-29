Mahallelinin yıllardır süren "yıldırım" korkusu sona erdi - Son Dakika

Antalya'da yağışlı havalarda yıldırım düşmesi sonucu korkulu anlar yaşayan mahalle sakinlerinin taşınmayı düşündüğü yerleşim yerine paratoner (yıldırımsavar) sistemi kuruldu.

Kaş ilçesindeki 20 haneli ve 80 nüfuslu Çamlıköy Mahallesi'nin sakinleri, yerleşim yerine sürekli yıldırım düşmesi sonucu İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'tan yardım istedi. Yapılan çalışma sonrası mahalleye paratoner sistemi yerleştirildi.

Başkan Ulutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen talep üzerine mahallede iki alana paratoner sistemi kurulduğunu söyledi.

Köylülerin "yıldırım düşecek" korkusunun sona erdiğini aktaran Ulutaş, "Yaklaşık 40 yıldır yıldırım korkusuyla yaşamışlar. Burada can ve mal kayıpları olmuş. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız rahatlayacak, sıkıntısız şekilde hayatlarına devam edecek." dedi.

Çamlıköy Mahalle Muhtarı Candan Yılmaz, sistemle tedirginliğin ortadan kalktığını belirtti.