Son Dakika Haberleri: Mahallelinin yol çağrısı
Son Dakika Güncel Mahallelinin yol çağrısı - Son Dakika

Mahallelinin yol çağrısı

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesi sakinleri bozuk olan yollarının yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Mahallelinin yol çağrısı, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesi sakinleri bozuk olan yollarının yapılması için yetkililerden yardım istedi.


Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahalle iken içerisinde bulunan tren istasyon durağı nedeniyle 30 Mayıs 1933 yılında Akçadağ ilçesine bağlanan Karapınar Mahallesi sakinleri yıllardır hizmet alamadıklarını ileri sürerek onlarca öğrencinin Doğanşehir ilçesi'nde eğitim -öğretim gördüğünü, yolların bozuk olması nediyle öğrenci servilerinin mahallelerine gelmemesi nedeniyle öğrencileri kendi özel araçları ile okula götürdüklerini belirterek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bozuk olan yolların yapımı için destek istedi. Mahalle Muhtarı Mehmet Özdağlar yıllardır Mahallelerine iş makinesinin girmediğini kaydederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından 1928 yılında Mahallemize yapılan tren istasyonu durağı nediyle mahallemiz 30 Mayıs 1933 yılında Akçadağ'a bağlanmıştır.Mahallemiz Akçadağ'a bağlandıktan sonra hiç bir iş makinesi mahallemize girmemiştir.Yol ve altyapı eksiklikleri nediyle mahalle sakinlerinden şikayet almaktayım.Öğrencilerimiz kendi ilçeleri yerine Doğanşehir'e gidiyor.Yetkililerden bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu - MALATYA

Karapınar, Malatya, Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı!
Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 22:39:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mahallelinin yol çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]