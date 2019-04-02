Mahalleliye Panik Yaşatan Yangında 4 Kişi Hastanelik Oldu
1 saat önce
Mahalleliye panik yaşatan yangında 4 kişi hastanelik olduSİVAS - Sivas'ta bir binada çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Mahalleliye panik yaşatan yangında 4 kişi hastanelik oldu
SİVAS - Sivas
'ta bir binada çıkan yangında 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre Sivas'ta İstiklal Mahallesi 62. Sokakta bulunan bir apartmanın 1. Katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılmayacak hale gelirken üst yanan evin üst katlarında oturan 1'i çocuk 4 kişi çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Mahallede kısa süreli panik yaşandı. Yanan evde yaşayan olmadığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:55 Kaynak: İHA
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