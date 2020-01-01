Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı - Son Dakika

Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı

6 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 'kablo faresi' lakaplı şahıs direklerden keserek çaldığı kablolar ile köylüleri günlerdir telefonsuz ve internetsiz bıraktı.

Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 'kablo faresi' lakaplı şahıs direklerden keserek çaldığı kablolar ile köylüleri günlerdir telefonsuz ve internetsiz bıraktı. Yaşanan kablo hırsızlıklarının peşini bırakmayan JASAT ekipleri, 11 suç kaydı bulunan şahsı düzenlediği başarılı operasyon ile çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakaladı.


Olay, Honaz ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 15 gündür ilçenin çeşitli mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı üzerine çalışma başlatan Denizli Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) İzzet Bektaş (28) isimli şahsa ulaştı. Ardından 11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahsı takibe alan ekipler Bektaş'ı telefon direklerinden keserek çaldığı kabloların bakırların satmak için erittiği sırada suçüstü yaptı. JASAT timi düzenlediği başarılı operasyonla 'kablo faresi' lakaplı Bektaş'ı gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şahsın çaldığı kablolardan dolayı ise bazı mahallerde günlerdir sabit hat telefon ve internetlerin kesik olduğu bildirildi. - DENİZLİ

Denizli, Honaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti
FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü tebriği

Son Dakika Haberleri
22:26 Kula'da kaza yapan sürücü 193 promil alkollü çıktı - Son Dakika Haber
22:22 TikTok şeffaflık raporu: En fazla hesap silme talep eden ülkeler Hindistan ve ABD - Son Dakika Haber
22:22 Yolsuzlukla suçlanan Binyamin Netanyahu İsrail meclisine dokunulmazlık başvurusu yapacak - Son Dakika Haber
22:22 Hong Hong'da eylemciler yeni yılda da sokaklarda - Son Dakika Haber
22:21 Hong Hong'da eylemciler yeni yılda da sokaklarda - Son Dakika Haber
21:19 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika Haber
19:54 Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 22:58:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]