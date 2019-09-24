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Mahalleliyi arılardan belediye ekipleri kurtardı

1 saat önce

Adıyaman'da bir evin odunluğuna yuva yapan ve gelen geçeni sokan arılara belediye ekipleri müdahale etti.

Mahalleliyi arılardan belediye ekipleri kurtardı, System.String[]

Adıyaman'da bir evin odunluğuna yuva yapan ve gelen geçeni sokan arılara belediye ekipleri müdahale etti.


Merkez Bahçelievler Mahallesi 919 Sokak'ta Mehmet Fahri Yalçıntaş'ın ikametinin odunluk kısmına yaklaşık 4 ay önce yabani arılar tarafından yuva yapıldı. İlk zamanlar birkaç arı olduğu için arı yuvasını bozmayan ikamet sakinleri, yaban arılarının 4 ay içerisinde kalabalıklaştığını fark etti. Arılardan dolayı odunluğu bir daha kullanamayan ev sahipleri arılardan kurtulmanın yollarını ararken, arılar evin önünden geçen vatandaşları da sokmaya başladı. Yaklaşık 5-6 kişi arılar tarafından sokulunca ve mahalleliyi arı korkusu sarınca durum Adıyaman Belediyesine bildirildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen belediye ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle arı yuvasına yaklaştı. Ekipler daha sonra arı yuvasına ilaç sıkarak arıları öldürdü. Arıların öldürülmesi ve yuvanın bozulması sonrasında mahalleli rahat bir nefes aldı. Mahalle sakinleri, Adıyaman Belediyesi ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Adıyaman Belediyesi ekibinden Abuzer Ürkmez, arı ihbarı doğrultusunda belirtilen adrese geldiklerini ve vatandaşlara saldıran yabani arıları ilaçlayarak öldürmek zorunda kaldıklarını belitti. - ADIYAMAN

Bahçelievler Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
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