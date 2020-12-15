Mahalleliyi tedirgin eden trafolar başka yere taşınacak - Son Dakika

GAZİANTEP'te 20 bin nüfuslu Merveşehir Mahallesi'ndeki binalar ile camiinin altında bulunan elektrik trafoları korkuya neden oluyor. Mahalle sakinleri, "Patlama riski var" derken Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi yetkilileri de önümüzdeki yıl trafoların binaların altından kaldırılıp uygun bir yere taşınacağını ifade etti.

Merveşehir Mahallesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan trafoların bir kısmı, 9 apartman ile bir caminin bodrum katına yapıldı. Binalardan önce trafoların bulunduğunu ve aynı alana kendi apartmanları ile caminin yapıldığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin sorunlarını çözmesini bekliyor. Trafolardan birisinin bulunduğu Muradiye Apartmanı sakini İsmail Uçar, "Bombanın üstünde yaşıyoruz. Zaman zaman da yüksek gerilim nedeniyle patlamalar oluyor. Öte yandan elektrik trafosu, çok gürültülü çalışıyor. Evlerimizde ne oturabiliyoruz ne de dinlenebiliyoruz" diyor.