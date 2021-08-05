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"Mahallemde şenlik var" etkinliği ile aileler aşıya davet edildi - Son Dakika

"Mahallemde şenlik var" etkinliği ile aileler aşıya davet edildi

05.08.2021 10:46

"Mahallemde şenlik var" etkinliği ile aileler aşıya davet edildi Çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler aşı oldu Düzce'de aşı çalışmaları kapsamında düzenlenen "mahallemde şenlik var" etkinliğinde, çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileleri ise aşı oldu.

"Mahallemde şenlik var" etkinliği ile aileler aşıya davet edildi

Çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler aşı oldu

DÜZCE - Düzce'de aşı çalışmaları kapsamında düzenlenen "mahallemde şenlik var" etkinliğinde, çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileleri ise aşı oldu.

Düzce'nin sarı şehirler arasına girmesinin ardından aşılama çalışmaları da hızlandı. 290 bin kişinin 1. doz aşı olması gerektiği Düzce'de, 198 bin kişiye birinci doz aşılama yapıldı. İl genelinde 360 bin kişi aşılanırken, yeni bir kampanya daha başlatıldı. İlk olarak Arapçiftliği Mahallesi'nde yapılan "mahallemde şenlik var" etkinliğinde çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı.

Tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ve ekibi tarafından başlatılan kampanyaya, İl Sağlık Müdürlüğü de destek verdi.

Çeşitli oyunlar ile gösteriler yapılan etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken, aşı olmak isteyen vatandaşlarda şenlikte kurulan stantlarda aşılarını oldu. Aşının ayaklarına kadar geldiği için mutlu olduklarını belirten vatandaşlar etkinlikle çocukların da mutlu olduğunu belirtti.

"İkna etmek için buradayız"

Etkinliği gerçekleştiren Nurullah Çelebi, "Aşı olmak istemeyen anneleri, babaları, anneanneleri, babaanneleri çocuklarla ikna etmek için buradayız. Kampanyaya biz destek olmak için buradayız. Güzel gidiyor şu anda 10 aile ikna olmuş durumda. Sağlık il müdürlüğünün ekipleri de şu anda burada. Aşılama çalışmalarına destek veriyorlar. Hem çocuklar eğleniyor, hem bu korona illetinden de kurtulmuş olacağız. Bu aşı olmadan bu illet gitmeyecek. Ben ekibimle buradayım. Tüm halkı aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir kampanya"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da, başlatılan etkinliğe katılarak uygulamanın güzel olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Nurullah beye teşekkür ediyorum. Çok güzel bir uygulama başlattı. Burada çocukların vasıtası ile büyüklerimizi yetişkinlerimizi aşıya ikna etmek için tüm ekiplerimiz ile buradayız. Güzel bir kampanya oluyor. Şu anda ilimiz Sarı şehirlerden birisi oldu. İnşallah bundan sonra Düzce'nin maviye dönmesi aşamasında bizlere destekleri için tüm Düzce halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa, Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya da katıldı.

Mahallemde şenlik var etkinliği ile aileler aşıya davet edildi
Mahallemde şenlik var etkinliği ile aileler aşıya davet edildi
Mahallemde şenlik var etkinliği ile aileler aşıya davet edildi
Mahallemde şenlik var etkinliği ile aileler aşıya davet edildi

COVIRAN Bereket, oyunlar, Çelebi, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Mahallemde şenlik var' etkinliği ile aileler aşıya davet edildi - Son Dakika


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