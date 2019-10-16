Son Dakika Haberleri: 'Mahallemi Güzelleştiriyorum' projesi başladı
Son Dakika Güncel 'Mahallemi Güzelleştiriyorum' projesi başladı

'Mahallemi Güzelleştiriyorum' projesi başladı

36 dakika önce

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu 'Mahallemi Güzelleştiriyorum' projesi kapsamında Çıracılar, Papuççular ve Fabrika Caddelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

'Mahallemi Güzelleştiriyorum' projesi başladı, System.String[]

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu 'Mahallemi Güzelleştiriyorum' projesi kapsamında Çıracılar, Papuççular ve Fabrika Caddelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Seçim öncesinde kamuoyu ile paylaştığı 32 projesinin bir bir startını veren Adapazarı Belediyesi, 'Mahallemi Güzelleştiriyorum' projesi kapsamında Çıracılar, Papuççular ve Fabrika Caddelerinde başlattığı yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekiplerinin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mutlu Işıksu'ya, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden eşlik ederken, Işıksu, bölge esnafı ile sohbet etti, talep ve şikayetleri dinledi.


Adapazarı Belediyesi'nin tüm altyapı kurumlarıyla koordineli çalıştığını vurgulayan Başkan Işıksu, "SASKİ, TELEKOM, SEDAŞ ve AGDAŞ gibi tüm altyapı kurumlarımız bölgede yenileme çalışmalarını tamamladı, teşekkür ediyorum. Alt yapı kurumlarımız çalışmalarını tamamlar tamamlamaz; ihalesini yapmış olduğumuz ve malzemesini hazır tuttuğumuz asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başladık. Caddelerimiz sil baştan yenileniyor, 16 bin metrekarelik çok güzel bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Aydınlatma direklerinin kabloları döşenerek, temel kaideleri koyuldu. Bir taraftan asfalt serimi yapılırken bir taraftan da kaldırım çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Fabrika Caddesi'nde yaya yolu imalatımız başladı. Bölgeye 3 bin ton da asfalt atarak başta esnafımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
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