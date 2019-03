Mahallemiz Sahil Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi" Yenilenen Çehresiyle Hizmette

Muhtarlıkları yenileyen Beylikdüzü Belediyesi , Sahil Mahallesi Muhtarlığı'nı tepeden tırnağa yenileyerek hizmete açtı. Açılış törenine katılan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Mahallemiz Sahil Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi'nin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.Beylikdüzü'nde vatandaşların belediyeyle sağlıklı diyalog kurmasını sağlayacak şekilde tasarlanan belediye çözüm merkezi ve muhtarlık binalarının sonuncusu Sahil Mahallesi'nde açıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından tepeden tırnağa yenilenen "Mahallemiz Sahil Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi"nin açılış törenine Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık , Beylikdüzü Belediyesi Kurucu Başkanı Orhan Tıraşoğlu, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı İskender Duriç , ilçe protokolü ve mahalle sakinleri katıldı. Son merkezin hizmete girmesiyle Beylikdüzü Belediyesi, 10 mahallede Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi Projesi'ni hayata geçirmiş oldu. Türkiye 'ye örnek olan Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi Projesi ile Beylikdüzü'ndeki muhtarlıklar, daha modern ve çözüm odaklı bir yapıya kavuşturuldu.Kendir: "Halkımıza yakışır muhtarlık binalarına kavuştuk"Sahil Mahallesi Muhtarı Yusuf Yakup Kendir, muhtarlığın yenilenen halinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, "Muhtarlığımızı ve parkımızı tepeden tırnağa yenileyerek bizlere hediye eden Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 'na, Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş'e ve bu yenileme çalışmalarına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İstanbul genelindeki muhtarlarla bir araya geldiğimizde onların durumu ile kendi durumumuzu kıyasladığımızda arada çok büyük farklar olduğunu hepimiz görüyoruz. Bunda Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan gördüğümüz ilgi, alakanın ve Beylikdüzü'nde görev yapan muhtarlarımız arasındaki dayanışmanın payı büyük" dedi.Keleşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş ise yeni çehresiyle hizmete açılan Mahallemiz Sahil Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi'nin Beylikdüzü'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.Şatır: "İlçemize hayırlı olsun"İstanbul'un her ilçesini gezdiğini ve Beylikdüzü'ndeki muhtarlıklar gibi bir çalışma ortamını göremediğini söyleyen Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, "Mahallemiz Sahil Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi'nin hizmete açılmasıyla on mahallemizde de muhtarlık ve çözüm merkezleri projesini hayata geçirmiş olduk. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemiz Sahil Muhtarlık ve Belediye Çözüm Merkezi ilçemize hayırlı olsun. Muhtarlık binaları içinde açtığımız Çözüm Merkezleri, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir köprü görevi yaparak vatandaşlarımızın taleplerinin ilgili mercilere iletilmesi ve şikayetlerin çözümünde önemli bir görevi yerine getiriyorlar" dedi.Çalık: "Beylikdüzü'ne daha güzel hizmetler yapacağız"Beylikdüzü'nde hem muhtarların kendi içindeki ahengin hem de belediye ile işbirliklerinin takdire şayan olduğunu söyleyen CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık, "Bugün, burada, siyasi parti temsilcilerimizle, dernek başkanlarımızla, muhtarlarımızla bir aradayız. Kendimi çok bahtiyar ve cesaretli hissediyorum. Sizler arkamızda olduğunuz sürece, bizim cesaretimiz de her geçen gün artacak. İnşallah, güzel hizmetleri Beylikdüzü'nde devam ettireceğiz. 1 Nisan 'dan sonra, biz, hedefimizi büyüterek muhtarlarımızla daha güzel çalışmaları, birlikte yapacağız. Bu memleketin sadece sevgiye ihtiyacı var. Huzura, birbirimize güzel bakmaya, birbirimizi ötekileştirmemeye ihtiyacımız var. Kamu hizmeti yapan herkesin bu bilinçle çalışması lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL