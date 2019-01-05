Son Dakika Haberleri: Mahallene Okuluna Sahip Çık" Programı Düzenlendi

Mahallene Okuluna Sahip Çık" Programı Düzenlendi

1 saat önce

Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Mahallene Okuluna Sahip Çık-Uyuşturucuya Hayır" konulu konferans düzenlendi.

Mahallene Okuluna Sahip Çık
Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Mahallene Okuluna Sahip Çık-Uyuşturucuya Hayır" konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İHH ve Yeşilay Cemiyeti tarafından "Mahallene Okuluna Sahip Çık-Uyuşturucuya Hayır" konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ve İmam Hatip Nedim Yetiş konuşmacı olarak katıldı.

Kuran'ı Kerim okunarak program başladı. İHH Başkanı Mahmut İzci tarafından açılış konuşması yapıldı.

Mahmut İzci konuşmasında, "Günümüz toplumunun karşılaştığı en önemli problemlerden biri olan madde bağımlılığı bütün toplumlar için büyük risk ve tehditler oluşturmaktadır. Bu durum hem günümüz gençliği, hem de gelecek nesiller için büyük bir tehlike arz etmektedir. Ülkemizde madde kullanımı ve bağımlılığı diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında yüksek oranlarda olmasa da yapılan bazı araştırmalarda bir artışın olduğu görülüyor. Ergenler arasında büyümenin bir sembolü olarak görülen sigara ve alkol kullanımının yaygınlığına son yıllarda, özellikle esrar ve ecstasy olmak üzere, madde kullanımını da eklendi" dedi.

Adıyaman İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü İmam Hatip Nedim Yetiş tarafından, madde bağımlılığına bulaşmaması için aile içi iletişimin önemine dikkat çekti.

Yetiş, Kuran'ı Kerim'den aile içi iletişim ile ilgili hitap tarzlarına örnekler verdi.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, madde bağımlılığıyla ilgili istatistiki bilgileri vererek, uyuşturucu kullanım yaşlarının düştüğüne işaret etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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