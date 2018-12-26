Mahallenin 'konuşamayanları' Yolunu Gözlüyor
1 saat önce
Zeytinburnu'nda 30 yıldır her sabah kar, kış demeden martılardan kedi, köpeklere kadar sokakta yaşayan hayvan dostlarını elleriyle besleyen 88 yaşındaki Celal amca, mahallenin sokak, cadde başlarında onu mama sepetiyle görüp yanına gelen canları sevindirerek sevap kazanıyor.
Zeytinburnu'nda 30 yıldır her sabah kar, kış demeden martılardan kedi, köpeklere kadar sokakta yaşayan hayvan dostlarını elleriyle besleyen 88 yaşındaki Celal amca, mahallenin sokak, cadde başlarında onu mama sepetiyle görüp yanına gelen canları sevindirerek sevap kazanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:15 Kaynak: Youtube
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