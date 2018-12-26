Son Dakika Haberleri: Mahallenin 'konuşamayanları' Yolunu Gözlüyor

Mahallenin 'konuşamayanları' Yolunu Gözlüyor

1 saat önce

Zeytinburnu'nda 30 yıldır her sabah kar, kış demeden martılardan kedi, köpeklere kadar sokakta yaşayan hayvan dostlarını elleriyle besleyen 88 yaşındaki Celal amca, mahallenin sokak, cadde başlarında onu mama sepetiyle görüp yanına gelen canları sevindirerek sevap kazanıyor.

Zeytinburnu'nda 30 yıldır her sabah kar, kış demeden martılardan kedi, köpeklere kadar sokakta yaşayan hayvan dostlarını elleriyle besleyen 88 yaşındaki Celal amca, mahallenin sokak, cadde başlarında onu mama sepetiyle görüp yanına gelen canları sevindirerek sevap kazanıyor.

[Haberin detayı için: http://v.aa.com.tr/1343878]

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:15 Kaynak: Youtube

Sabah, Zeytinburnu, Genel
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