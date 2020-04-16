Mahallenin borcunu ödeyip veresiye defterini yaktırdı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yardımsever bir vatandaş, mahallenin bakkal borcunu ödeyerek veresiye defterini yaktırdı.

Düziçi'nin Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olay, mahalle bakkalına borcu olan vatandaşları sevindirdi. Her şey, bir vatandaşın Karşıyaka mahalle muhtarını arayarak yardım istemesiyle başladı. Muhtara ulaşan vatandaş, uzun zamandır işsiz olduğundan dolayı bir süredir mahalle bakkalına olan borcunu ödeyemediğini söyleyerek kendisine yardımcı olmasını istedi. Muhtar Mehmet Suna, vatandaşın bu isteğini sosyal medya hesabından duyurarak yardımseverlerden destek istedi. Paylaşımından bir saat sonra bir vatandaş, mahalle muhtarını arayarak tüm mahallelinin bakkala olan borç toplamını öğrenip kendisine bildirmesini istedi. Hemen harekete geçen Mehmet Suna, mahallelinin bakkala toplam beş bin lira borcu olduğunu öğrendi. Hayırsever iş adamı, mahallenin beş bin liralık bakkal borcunu muhtara gönderdi. Muhtar da, mahalle bakkalına giderek veresiye defterindeki tüm borçları ödedikten sonra veresiye defterini yaktı.

(İHA)