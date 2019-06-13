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Mahallenin çocuklarından anız yangınına müdahale

7 saat önce

Mahallenin çocuklarından anız yangınına müdahale Çocukların yangını söndürme çabası takdir topladıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nı Haliliye İlçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan anız yangını paniğe eden oldu.

Mahallenin çocuklarından anız yangınına müdahale
Çocukların yangını söndürme çabası takdir topladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nı Haliliye İlçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan anız yangını paniğe eden oldu. Yangında çıkan yangını söndürmek için çocuklar canla başla mücadele etti.
Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede yaklaşık bin metre Karelik alana yayıldı. Kuru otların kısa sürede tutuştuğu yangın, yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı paniğe neden oldu. Vatandaşların yangını fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. müdahale sırasında çocuklarda itfaiye ekiplerinin su hortumunu taşıyarak taktir topladı. Yangın yaklaşık 1 saat süreyle kontrol altına alındı.
Mahallenin çocuklarından anız yangınına müdahale
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:27 Kaynak: İHA
İtfaiye, Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa
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