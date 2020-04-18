Mahallenin dezenfektanları öğrencilerden - Son Dakika
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Mahallenin dezenfektanları öğrencilerden

6 saat önce

Mahallenin dezenfektanları öğrencilerden Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 280 ton dezenfektan, 8 ton el dezenfektanı üretti Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut: "Kayseri olmak üzere Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Karaman, Artvin gibi illerimize...

Mahallenin dezenfektanları öğrencilerden

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 280 ton dezenfektan, 8 ton el dezenfektanı üretti

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut:

"Kayseri olmak üzere Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Karaman, Artvin gibi illerimize gönderdik"

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulda ürettikleri dezenfektanları diğer illere gönderdikleri gibi mahalle halkına da ücretsiz olarak dağıtıyor.

Tüm dünya ülkeleri olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden Korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek amacıyla üretime geçen okul, vatandaşların temizlik ve el dezenfektanlarını temin etmeye devam ediyor. Bu güne kadar 280 ton ortam dezenfektanı, 8 ton etil alkol bazlı el dezenfektanı, bunun dışında genel yüz temizleyici 15 ton, sıvı sabun 15 ton, yoğun çamaşır suyu 10 ton, normal çamaşır suyu 5 ton üretim gerçekleştiren Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin ürettiği bu maddeleri hem diğer illere hem de oluşturdukları vefa grubuyla mahalle halkına ücretsiz gönderiyor. Okul Müdürü Halis Karabulut; "Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu covid-19'un başladığı Mart ayının 3'ünden itibaren yaklaşık olarak 280 ton ortam dezenfektanı ürettik. Bunu başta Kayseri olmak üzere Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Karaman, Artvin gibi illerimize gönderdik. Alkol bazlı el dezenfektanı üretimi yaptık. Bundan da 8 ton ürettik. Burada ucuz alkolü uygun fiyata bulabildiğimiz zaman maliyeti düşecek. Son olarak da bu işlerimizin yoğunluğu arttıktan sonra mahalle halkımıza, okulumuzun bulunduğu Ahi Evran mahallesindeki insanlarımıza kolonya imal ederek, sıvı sabun imal ederek bunları vefa grubumuz ile birlikte muhtarımızın yol göstermesi ile birlikte dağıttık" ifadelerini kullandı.

Vefa grubu ile evleri tek tek ziyaret ederek maddeleri dağıttıklarını ifade eden Karabulut; "Mahalle halkımızdan şuana kadar 50 hane oldu ama bunu 150'ye çıkarmayı düşünüyoruz. 150 hane 65 yaş üzeri kişilere kolonya ve sıvı sabun teslim edeceğiz. Ücretsiz, meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı 'Meslek liseleri aileler ile buluşuyor' kapsamında bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Ahi Evran Mahalle Muhtarı Nejla Göğçam ise; "Mahallemizde bulunan okul müdürü Halis Karabulut ile birlikte bir projeye imza attık. Mahallemizde 65 yaş üstü sakinlerimize el dezenfektanı ve sıvı sabun dağıtımına başladık. 50 eve ulaştık şuanda. Yaşlılarımızı tek tek ziyaret edip, onların hem hal hatırlarını soruyoruz hem de gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Okulumuz verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaştan oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekleyen Göğçam; "Vatandaş bu durumdan memnun durumdadır. Memnuniyet ile karşılıyorlar. Hatta bazıları ısrarla ücret ödemeyi talep ediyorlar. Kapılarına kadar ulaştırmamızdan çok memnunlar" şeklinde konuştu.

Paketleri evlerine kadar ulaşan vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını söyleyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Mahallenin dezenfektanları öğrencilerden

Anadolu Lisesi, Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:32 Kaynak: İHA

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