Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sırasında dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kaya parçası, mahallenin futbol sahasına düştü. O anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Aşağıdağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kelkaya Dağı'ndaki özel taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçası, mahallenin futbol sahasına düştü. Büyük bir toz bulutu oluşturarak dağdan yuvarlanan kaya kütlesi, mahallede korku yarattı. Devasa kayanın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kayanın yuvarlanma anı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tutanak tutup soruşturma başlattı. Mahalle sakinlerinin futbol sahasının ortasında duran kaya parçasının kaldırılması için bekleyişi sürüyor.

'VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK'