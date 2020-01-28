'mahallenin genç magandaları' pompalıyla böyle ateş etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'mahallenin genç magandaları' pompalıyla böyle ateş etti - Son Dakika

'mahallenin genç magandaları' pompalıyla böyle ateş etti

6 saat önce

Haber Emin YEŞİLİSTANBULDHASultangazi'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden gençler, amatör kameraya yansıdı.

Haber Emin YEŞİLİSTANBULDHA

Sultangazi'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden gençler, amatör kameraya yansıdı. O anları kaydeden mahalle sakinin, Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, havaya ateş ediyorlar demesi dikkat çekti.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir grup genç, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bir sokağa geldi. Bir süre burada oyalanan gençlerden biri, doldur boşalt yaptıktan sonra ellindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O esnada yanında bulunan arkadaşları yanından uzaklaştı. Ateş ettikten sonra yanından uzaklaşan arkadaşları tekrar, arkadaşının yanına gelerek elindeki pompalı tüfeği almaya çalıştı. Gruptan bir kişi arkadaşının elindeki pompalı tüfeği alarak, diğer arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaştı. O anları kaydeden mahalle sakinin, 'Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, atış yapıyorlar demesi dikkat çekti.

'mahallenin genç magandaları' pompalıyla böyle ateş etti

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:10 Kaynak: DHA
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