Son Dakika Haberleri: Mahallenin İlk Muhtarı Seçildi

Mahallenin İlk Muhtarı Seçildi

12 saniye önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahallesi sakinleri, ilk kez muhtar seçti.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahallesi sakinleri, ilk kez muhtar seçti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nurdağı ilçe kırsalında bulunan, 40 haneli, 243 nüfuslu Gözlühüyük Mahallesi Sayburun mezrasının 2018 yılında mahalle statüsü kazanmasıyla ilk kez Mahalle Muhtarlığı seçimi yapıldı.


İki adayın katıldığı seçimlerde 6 çocuk sahibi 63 yaşındaki Süleyman Tuna, en yakın rakibine 37 oy fark atarak, 110 oyla mahallenin ilk muhtarı oldu.


Muhtar Tuna, kurban keserek mahalle sakinlerine yemek verdi, oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese eşit hizmet vereceğini ve herkesin muhtarı olacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:39 Kaynak: AA

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