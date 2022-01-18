Mahallenin kabusu oldu! Avcılar'da yeraltı kabloları alev alıp bomba gibi patladı - Son Dakika

Avcılar Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde pazar günü saat 04.30'da meydana gelen olayda, duman çıkan yeraltı kablolarında kısa devre oluştu. Patlamaların ardından kablolar alev alarak yanmaya başladı. Çevrede oturanlar patlama sesleri nedeniyle büyük panik yaşarken, yükselen dumanları görünce itfaiyeye haber verdi.

PATLAMANIN ETKİSİYLE BİR AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

Sevk edilen itfaiye ekibi alev alan kabloları söndürürken, elektrik kurumuna haber verildi. Dibinde patlama ve yanmanın olduğu ağaç, kısmen yanarak zarar gördü. Bölgede bir süre elektrik kesilirken, gün aydınlanınca görevlendirilen ekipler bölgede çalışma yaptı.

BENZER PATLAMALAR YAŞANMIŞTI

Avcılar'da, 8 Aralık 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fidan Sokak'ta, 11 Ocak'ta da Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta benzer şekilde yeraltı kablolarında yanma ve alevli patlamalar meydana gelmişti. Bu olaylarda bir otomobil kısmen yanarak zarar görmüştü.