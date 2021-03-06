Mahallenin korkulu rüyası haline gelen metruk binada yangın çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde madde bağımlılarının ve bimekan takımının uğrak yeri haline gelen metruk bir binada yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası vatandaşlar yetkili kurumlardan binanın etrafının kapatılması için yardım istedi.

Olay, Efeler ilçesine bağlı Cuma Mahallesi 213 sokak üzerinde bulunan metruk bir binada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının, çatı katında bulunan asansör kablolarının yanması nedeniyle çıktığı belirlenirken, vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

"Binaya giren çıkanı takip edemez olduk"

Mahalle sakinleri binanın yıllardır tamamlanmadığını belirterek, "Bu bina yıllardır bu şekilde, altı da açık. Belediyeye başvurduk ancak özel mülk diyerek etrafını kapatmadılar. Kapısındaki demirleri de kırılmış. Özellikle gece saatlerinde bina içerisinde hareketlilik oluyor. Mutfak ve banyo bataryaları da çalınıyor, madde bağımlıları zaman zaman içerde kalıyor. Binaya giren çıkanı takip edemez olduk. Yetkili kurumlardan binanın güvenli hale getirilmesi için yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandılar. - AYDIN