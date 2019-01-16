Mahallenin Muhtarları'nın Kemikkıran Kadriye'si İbb Sanatçı Yaşam Evi'nde Hayatını Sürdürüyor

Mahallenin Muhtarları'nın Kemikkıran Kadriye'si İBB Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdürüyor Ünlü oyuncu Mehtap Anıl: "Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor.

Mahallenin Muhtarları'nın Kemikkıran Kadriye'si İBB Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdürüyor

Ünlü oyuncu Mehtap Anıl: "Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor. Merdiven dünya, çıkışı da var inişi de var"



İSTANBUL - " Mahallenin Muhtarları " dizisinde "Kemikkıran Kadriye" karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı ünlü oyuncu Mehtap Anıl, hayatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Yaşam Evi'nde sürdürüyor. Ünlü oyuncu yaşam evinde huzuru bulduğunu söyleyerek, "Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor. Merdiven dünya, çıkışı da var inişi de var" dedi.

Mehtap Anıl, bir dönem "Mahallenin Muhtarları" dizisinde, "Kemikkıran Kadriye " karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınmıştı. Yaklaşık 200 filmde rol alan ünlü sanatçı Anıl, artık yaşamının İBB Sanatçı Yaşam Evi'nde sürdürüyor. Huzuru yaşam evinde bulduğunu söyleyen 78 yaşındaki Anıl, ""Kemikkıran Kadriye" olarak tanıdığımız Mehtap Anıl, huzuru İBB Sanatçı Yaşam Evi'nde buldu

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Kemikkıran Kadriye" olarak tanıdığımız 78 yaşındaki Mehtap Anıl, çocukluk zamanlarında sanat ile iç içe büyüdüğünü ifade etti. Anıl, babasının sahnelere çıkmasını istememesine rağmen ailesinin diğer fertlerinden destek aldığını ve sanatçı olmak için kendisini teşvik ettiklerini belirtti. Anıl, 14 yaşında iken okuduğu konservatuarda yapılan fotoroman çekimlerine seçilenlerden birisi olduğunu söyledi. Çekimlerde yıldız adayı olarak görülen Anıl, ardından devamlı olarak sinema teklifleri aldı.Mehtap Anıl, 21 yaşında bir evlilik yaptığını ve bir oğlu olduğunu söyleyerek, "Hiç ara vermeden yıllarca çalıştım. 200'e yakın filmde rol aldım. 15 yıl boyunca Mahallenin Muhtarları dizisinde oynadım. Satın aldığı tek evim, deprem olduktan sonra sattım. Oğlum evlendikten sonra yalnız kaldım" dedi. Uzun süre oğlu evlendikten sonra yalnız kaldığını ifade eden ve kiralık evde yaşadığını söyleyen ünlü sanatçı, "Hayat bu, kimin ne olacağı bilinmiyor. Merdiven dünya, çıkışı da var inişi de var. Yalnız yaşamak zordu" dedi.

Mehtap Anıl, İBB Sanatçı Yaşam Evi'ne tavsiye üzerine geldiğini, burada topluma hizmet etmiş birçok sanatçının olduğunu söyledi. İBB Sanatçı Yaşam Evi'ndeki yaşamından memnum olan Anıl, başlarda buraya gelmeyi istemediğini, fakat geldikten sonra da buradan çok memnun kaldığını belirtti. İBB Sanatçı Yaşam Evi'nin kelimelerle anlatamayacağı kadar güzel olduğunu belirten Anıl; "Sanatçı Yaşam Evi beş yıldızlı otel kadar kullanışlı, güzel, manzaralı ve havadar. Burası evden bile rahat. Nefes almak kadar güzel bir şey yokmuş. Sanatçı Yaşam Evi yalnızlığıma ortak olduğu için huzurluyum" dedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı

Tesettüre Giren Ünlü Türkücü Güler Işık: Kadın Sesi Günah Diye Şarkı Söylemeyi Bıraktım

Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar